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أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأحد 05 يناير 2017، أن الاقتصاد الوطني فقد 37.000 منصب شغل صاف سنة 2016، مسجلا ارتفاعا بالمقارنة مع المناصب المفقودة سنة 2015.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال سنة 2016 أن هذا التراجع في حجم التشغيل مرده إحداث 26.000 بالمناطق الحضرية وفقدان 63.000 بالمناطق القروية، مقابل معدل إحداث سنوي يقدر بـ 27.000 منصب خلال السنتين الأخيرتين و95.000 خلال الفترة 2008-2013″، مشيرة إلى أن “الحجم الإجمالي للتشغيل انتقل من 10.679.000 سنة 2015 إلى 10.642.000 سنة 2016”.

وأوضحت المندوبية أن وضعية سوق الشغل سنة 2016 تميزت “باستمرار انخفاض معدلي النشاط والشغل. وهكذا، وببلوغها 11.747.000 شخص سنة 2016، عرفت الساكنة النشيطة البالغة من العمر 15 سنة فما فوق، ما بين سنتي 2015 و2016، تراجعا بـ %0,7 على المستوى الوطني (-0,3% بالوسط الحضري و-1,1% بالوسط القروي)”.

من جانب آخر، كشفت مندوبية التخطيط أن حجم السكان العاطلين، انتقل ما بين سنتي 2015 و2016، من 1.148.000 إلى 1.105.000 شخص، وبناء عليه فإن معدل البطالة، خلال هذه الفترة، انتقل من %9,7 إلى %9,4 على المستوى الوطني، من %14,6 إلى %13,9 بالوسط الحضري ومن %4,1 إلى %4,2 بالوسط القروي.

وبحسب المعطيات الواردة في مذكرة مندوبية التخطيط، فإن أهم الانخفاضات في معدل البطالة سجلت لدى البالغين من العمر ما بين 35 و44 سنة (0,7- نقطة) وحاملي الشهادات (0,4- نقطة).

غير أن معدل البطالة في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة ارتفع بـ 1,7نقطة على المستوى الوطني، ونقطتين بالوسط الحضري، ونقطة واحدة بالوسط القروي، “مما أصبح معه عدد العاطلين بهذه الفئة العمرية 392.000 على المستوى الوطني و 283.000 بالوسط الحضري و 109.000 بالوسط القروي” تشير المذكرة.