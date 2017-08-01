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مندوبية الحليمي تسجل ارتفاعا في أسعار الصناعات الغذائية

مندوبية الحليمي تسجل ارتفاعا في أسعار الصناعات الغذائية

مندوبية الحليمي تسجل ارتفاعا في أسعار الصناعات الغذائية

مندوبية الحليمي تسجل ارتفاعا في أسعار الصناعات الغذائية

  • العلم: الرباط

 

سجلت المندوبية السامية للتخطيط، ارتفاعا في أسعار الصناعات الغذائية بـ06 في المائة، وفي “الصناعة الكيماوية” بـ0,3% وفي “صنع منتجات أخرى غير معدنية” و”صناعة المشروبات” بـ0,2%.

وحسب مذكرة إخبارية، حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول” ارتفاعا ب 0,3% خلال شهر يونيو 2017 مقارنة مع شهر ماي 2017.

مندوبية الحليمي تسجل ارتفاعا في أسعار الصناعات الغذائية

وبالمقابل، عرفت الأسعار في “التعدين” تراجعا بـ0,3% وفي “نجارة الخشب وصنع منتجات من الخشب والفلين” بـ1,0% وفي “صنع الأجهزة الكهربائية” بـ0,4%.

أما فيما يخص الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات “الصناعات الاستخراجية” و”إنتاج وتوزيع الكهرباء” و”إنتاج وتوزيع الماء”، فقد عرفت استقرارا خلال شهر يونيو 2017.

 

مندوبية الحليمي تسجل ارتفاعا في أسعار الصناعات الغذائية

مندوبية الحليمي تسجل ارتفاعا في أسعار الصناعات الغذائية

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