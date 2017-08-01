مندوبية الحليمي تسجل ارتفاعا في أسعار الصناعات الغذائية

العلم: الرباط

سجلت المندوبية السامية للتخطيط، ارتفاعا في أسعار الصناعات الغذائية بـ06 في المائة، وفي “الصناعة الكيماوية” بـ0,3% وفي “صنع منتجات أخرى غير معدنية” و”صناعة المشروبات” بـ0,2%.

وحسب مذكرة إخبارية، حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول” ارتفاعا ب 0,3% خلال شهر يونيو 2017 مقارنة مع شهر ماي 2017.

وبالمقابل، عرفت الأسعار في “التعدين” تراجعا بـ0,3% وفي “نجارة الخشب وصنع منتجات من الخشب والفلين” بـ1,0% وفي “صنع الأجهزة الكهربائية” بـ0,4%.

أما فيما يخص الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات “الصناعات الاستخراجية” و”إنتاج وتوزيع الكهرباء” و”إنتاج وتوزيع الماء”، فقد عرفت استقرارا خلال شهر يونيو 2017.