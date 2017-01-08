مندوبية التامك تقوم بعملية تفتيش لمؤسسات سجنية بجهة الدار البيضاء تسفر عن ضبط ممنوعات

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج عن قيامها بإجراء عملية تفتيش بثلاث مؤسسات سجنية: السجن المحلي عين السبع 1 عكاشة، السجن المحلي المحمدية والسجن المحلي عين بورجة بالدار البيضاء، وهي العملية التي أسفرت عن ضبط ممنوعات خاصة بسجن عكاشة.

وأوضحت المندوبية ، أن عملية التفتيش لم تسفر عن ضبط أية ممنوعات بالسجن المحلي عين بورجة، فيما تم ضبط05 هواتف نقالة و05 شرائح هواتف نقالة و07 أجهزة MP3 بالسجن المحلي بالمحمدية.

وفي ما يخص سجن عكاشة، أشارت المندوبية أنه تم ضبط 191هاتفا نقالا عاديا ، 85 شريحة هاتف نقال، 21 بطاقة تخزين للمعلومات، إلى جانب 57 مفتاح تخزينUSB ، 890 جهاز MP3، 09 غرامات من مخدر الشيرا.

هذا وتم ضبط كذلك 55 سكينا صغيرة الحجم، بالإضافة إلى 61 آلة حادة، و8317,00 درهما (ثمانية آلاف وثلاثمائة وسبعة عشر درهما) من العملة الوطنية، بالإضافة إلى دولار أمريكي واحد، وريال سعودي واحد.

وأشارت المندوبية أن عملية التفتيش تمنت بإشراف وتأطير من مسؤولين وأطر بالإدارة المركزية، وبمشاركة 05 مديرين جهويين و482 موظفا ينتمون إلى مختلف المؤسسات السجنية.