منحة لطلبة أقاليم جهة درعة تافيلالت

العلم: الرباط

بات من حق الطلبة المنحدرين من أقاليم جهة درعة تافيلالت الذين لم يستفيدوا من المنح الجامعية في إطار الحصة المخولة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحصول على المنحة الجامعية.

وفي هذا السياق، صادق المجلس الجهوي على اتفاقية شراكة بين المجلس وكتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، بموجبها سيتم تخصيص مبلغ مليار و200 مليون سنتيم سنة 2017، و2 مليار و400 مليون سنتيم سنة 2018، وثلاث مليارات و600 مليون سنتيم سنة 2019، للطلبة الذين لم يستفيدوا من المنح المقدمة من طرف الوزارة.