منتدى اقتصادي بالمغرب لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع دول الخليج

• العلم الالكترونية: متابعات

يعقد بالرباط يومي 14 و15 فبراير الاجتماع الثالث لفريق العمل المختص بالتعاون الاقتصادي المغربي الخليجي.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، أن الاجتماع يأتي لتعزيز روابط التعاون والأخوة المتميزة التي تجمع المغرب بدول الخليج العربية وكذا تنفيذا لخطة العمل المشتركة بين المملكة المغربية وهذه الدول في إطار الشراكة الإستراتيجية المغربية الخليجية.

ويمثل الاجتماع الذي سيعرف مشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص ،مناسبة لتكثيف التنسيق بخصوص التعاون بين الجانبين في مجالات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري عبر متابعة تنفيذ خطة العمل المشتركة والمتعلقة بحصيلة مشاريع الشراكة الاقتصادية والتجارية على النحو الذي يستجيب للمؤهلات التي يتوفر عليها الطرفان وبما يرقى بهذه العلاقات إلى مستويات أرحب من بوابة الرفع من قيمة المبادلات التجارية وتقوية فرص الاستثمار .

كما سيتم خلال هذا اللقاء ، حسب البلاغ، تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك ضمن المحافل الإقليمية والدولية ، خاصة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

يذكر أن حجم المبادلات التجارية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي بلغ سنة 2015 ما مجموعه 19 مليار درهم حيث ناهزت الصادرات المغربية إلى هذه المجموعة ما قيمته 2 مليار درهم فيما بلغت الواردات خلال السنة نفسها 17 مليار درهم.