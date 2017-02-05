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منتخب الكاميرون يحصل على منحة مالية قدرها 4 ملايين دولار

منتخب الكاميرون يحصل على منحة مالية قدرها 4 ملايين دولار

منتخب الكاميرون يحصل على منحة مالية قدرها 4 ملايين دولار

حصل منتخب الكاميرون، المتوج بلقب النسخة الـ31 لكأس إفريقيا للأمم 2017 التي جرت بالغابون (14 يناير- 5 فبراير)، على منحة مالية قدرها 4 ملايين دولار، حسب الجدول الذي حددته الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف).

وقد ارتفعت المنحة الجديدة المقررة للفترة الممتدة من 2017 إلى 2020 ، والمخصصة لهذه المنافسة القارية من 3 ملايين و850 ألف دولار إلى 8 ملايين و 300 ألف دولار.

وحصل المنتخب المتأهل للدور النهائي على مليوني دولار، مقابل 4 ملايين دولار للفائز باللقب، فيما نالت المنتخبات المتأهلة للمربع الذهبي مبلغا قيمته 5ر1 مليون دولار، بينما حصل كل منتخب بلغ دور ربع النهائي على مبلغ 800.000 دولار . وتلقت الفرق التي أقصيت من الدور الأول مبلغ 475 ألف دولار، فيما حصلت المنتخبات التي احتلت المركز الثالث لمجموعتها على مبلغ 575.000 دولار رغم إقصائها من المنافسة.

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