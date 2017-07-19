مناظرات الصخيرات.. المغرب يقترب من خطف تنظيم كأس إفريقيا 2019 من الكاميرون

العلم الإلكترونية

أسفرت ورشة مناقشة كأس إفريقيا للأمم ودفتر التحملات المرتبطة به، التي عُقدت مساء أمس الأربعاء ضمن أشغال مناظرت الكاف التي تقام بالصخيرات، عن توصيات جديدة، تُقرب المغرب أكثر من أجل تنظيم كأس إفريقيا للأمم 2019 عوض الكامرون.

وتم صباح اليوم الأربعاء تقديم توصيات الورشة خلال افتتاح أشغال اليوم الثاني من مناظرات الكاف، أهمها زيادة عدد الفرق المشاركة في نهايات كأس إفريقيا للأمم من 16 إلى 24 منتخبا.

أسامة بوعمرة، مقرر الورشة والذي قدم التوصيات، قال إنه كان إجماع من طرف أعضاء الورشة على ضرورة رفع عدد الفرق من 16 إلى 24 فريقا. وبالإضافة إلى هذه التوصية يقول أسامة بوعمرة، فقد تم تقديم توصية أخرى هي تعيين مكتب لافتحاص مدى جاهزية الدول المنظمة من أجل احتضان الحدث الإفريقي الرياضي الأكبر، بالإضافة إلى الإبقاء على تنظيم الكأس القارية كل سنتين، مع تنظيمها شهر يونيو ويوليوز عوض شهر يناير.

ويرى المراقبون أن هذه التوصيات، التي يُحتمل أن يتم المصادقة عليها من طرف اللجنة التنفيذية يومي السبت والأحد، ستمكن من المغرب من احتضان كأس إفريقيا للأمم سنة 2019، والتي من المقرر أن تنظمها الكامرون، حيث أن الكامرون لا تتوفر على بنيات تحتية كافية من أجل احتضان كأس إفريقية تضارك فيها 24 منتخبا.

ومع ذلك، فإن هذه التوصيات لم تحدد متى يجب أن يتم الرفع من عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس إفريقيا، حيث قال مصطفى فهمى، العضو الشرفى بالمكتب التنفيذى للاتحاد الافريقي والذي أدار الورشة، إنه “لم يتحدد بعد متى سيدأ العمل بزيادة عدد المنتخبات.”

وأضاف فهمي أن “المناظرة لا يمكنها أن تفرض قرارت على الكاف، لأن اللجنة التنفيذية ستحدد أي توصيات يجب أن تعمل بها وهي أيضا من سوف تحدد متى سيبدأ العمل بهذا الاجراء.”

وتدخل رئيس الجماعة الملكية لكرة القدم خلال جلسة تقديم التوصيات، حيث قال إن التوصيات لم تقم بمراجعة تفاصيل دفتر تحملات تنظيم كأس إفريقيا للأمم.

وقال القجع: “”أعتقد أن رياح التغيير مرتبطة بدفتر التحملات، كنا نود أن نعرف تفاصيل إضافية، لان الكاف قالت ستعطي شرف تنظيم الكاف بالحد الأدنى للشروط، ونحن نسائل مباشرة الخانات المتعلقة بدفتر التحملات، ونحن نطلب بمعرفة معايير وعدد الملاعب المشروطة لاحتضان نهائيات الكان.”

وفي رده على سؤال القجع، قال فهمي إن الوقت لم يكن كافيا لأعضاء الورشة من أجل مناقشة كل تفاصيل دفتر التحملات ، الذي يتجاوز 90 صفحة، مشددا على أنه يجب إعادة النظر في الشروط، وأن يكون هناك تشديد على جودة البنيات التحتية من ملاعب للمنافسات وملاعب التدريب وفنادق ووسائل النقل أيضا.

وعارض نجم الكرة الكاميرونية السابق جوزيف أنطوان بيل هذه التوصية معتبرا أنها ستضع ضغوطا كبيرة على الدول المنظمة وأنه من غير المحتمل أن تستطيع كل البلدان الاستجابة لمثل هذه الشروط.

لكن مصطفى فهمي أجاب عن هذا الاعتراض قائلا إنه كان نفس الحديث في أوروبا حين قررت رقع عدد المنتخبات من 16 إلى 24، لكن التجربة نجحت بعد ذلك، وإفريقيا الحالية لا تختلف أن أوروبا أنذاك.