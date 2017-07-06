ممنوع على القلوب الضعيفة.. مغاربة يطالبون بمساعدة سيدة رفض المستشفى استقبالها رغم بكائها من شدة الألم

السلام عليكم
هذا مشكل كبير شائك لان علاقته تمس حياة الانسان
مثل هذه الحالات ليست بالغريبة في بعض مستشفياتنا
احكي لكم قصة شبيها بها لقد شعرت بالم شديد في عيني وذهبت لمستوصف فالحومى شكوت لها مااعاني لا استطيع فتح عيني اليسرى بشدة الالم واعطتني قالت لي اذهبي فورا لمستشفى الذي يوجد في طبيب مختص للتشخيص يعطيك العلاج المناسب فسلمتني ورقة الاذن للذهاب ولماذهبت بدات انتظر لاخذ موعدا لزيارة الطبيب وكان هذا في شهر يونيو ولما سلمت لي صاحبة المواعيد موعد الطبيب اتفاجأ ان زيارتي للطبيب ستكون يوم23يناير2018
فذهبت عند من يهمه الامر هناك فقالو لي لايمكن الموعد دخل لسيستيم قلت لهم انني اتالم لمكتب المواعد ولا احد يسمعني بعدها رجعت وحالتي مزرية وشهر رمضان واضطررت زيارة طبيب خاص وجميع الوثائق عندي
شكرا على تفهمكم بين الالم والموعد مسافة لايعدها عداد الامر يتطلب الوقوف على مثل هذه الحالات لعل يكن تغيير جدري ولي بغاي تاكد ادر زيارة عادية لمستشفى ما ووووو
1 تعليق
خديجة لمغاري6 يوليو 2017, 17:48
السلام عليكمرد
هذا مشكل كبير شائك لان علاقته تمس حياة الانسان
مثل هذه الحالات ليست بالغريبة في بعض مستشفياتنا
احكي لكم قصة شبيها بها لقد شعرت بالم شديد في عيني وذهبت لمستوصف فالحومى شكوت لها مااعاني لا استطيع فتح عيني اليسرى بشدة الالم واعطتني قالت لي اذهبي فورا لمستشفى الذي يوجد في طبيب مختص للتشخيص يعطيك العلاج المناسب فسلمتني ورقة الاذن للذهاب ولماذهبت بدات انتظر لاخذ موعدا لزيارة الطبيب وكان هذا في شهر يونيو ولما سلمت لي صاحبة المواعيد موعد الطبيب اتفاجأ ان زيارتي للطبيب ستكون يوم23يناير2018
فذهبت عند من يهمه الامر هناك فقالو لي لايمكن الموعد دخل لسيستيم قلت لهم انني اتالم لمكتب المواعد ولا احد يسمعني بعدها رجعت وحالتي مزرية وشهر رمضان واضطررت زيارة طبيب خاص وجميع الوثائق عندي
شكرا على تفهمكم بين الالم والموعد مسافة لايعدها عداد الامر يتطلب الوقوف على مثل هذه الحالات لعل يكن تغيير جدري ولي بغاي تاكد ادر زيارة عادية لمستشفى ما ووووو