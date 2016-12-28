ممثلو وسائل الإعلام بوجدة و جهة الشرق يتضامنون مع الزميل عبد الله البقالي نقيب الصحفيين

• وجدة: محمد بلبشير

نظم ممثلو مختلف وسائل الإعلام الوطنية و الجهوية و الالكترونية بوجدة و جهة الشرق بعد زوال يوم الثلاثاء 27 دجنبر 2016 أمام مقر النقابة الجهوية للصحافة المغربية، وقفة تضامنية مع الأستاذ عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية و مدير جريدة العلم حيث وقف المتضامنون بأفواه مكمومة حاملين صور نقيبهم الزميل عبد الله البقالي، و ذلك موازاة مع المحاكمة التي اعتبرها المحتجون محاكمة الرأي في حق رئيس النقابة بعدما قضى رئيس المحكمة في جلسة سابقة برفض كافة الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع.. و جاءت هذه الوقفة التضامنية بوجدة بع الاستمرار في محاكمة الرأي و تحريك المتابعة ضد جريدة العلم الشامخة و ضد مديرها من طرف النيابة العامة استجابة لشكاية مقدمة من طرف وزير الداخلية.

للإشارة فقد تم تأجيل المحاكمة من طرف رئيس الجلسة إلى غاية يوم الثلاثاء 03 يناير 2017، و قد صرح للعلم أحد المتضامنين أن هذه المحاكمة هي قضية أصبحت تشغل الرأي العام المغربي و العربي و الدولي..

حضر هذه الوقفة التضامنية الزميل رشيد زمهوت النقيب الجهوي السابق لصحفيي جهة الشرق و صحفي بجريدة العلم..