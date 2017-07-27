مليار و500 مليون سنتيم لتوسعة الطريق السيار الدار البيضاء-برشيد

العلم الإلكترونية

أعلن أنور بنعزوز، المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيار في المغرب، عن اطلاق طلبات العروض الخاصة بتوسعة الطريق السيار بين الدار البيضاء وبرشيد.

وكشف بنعزوز في لقاء صباح اليوم الخميس في الدار البيضاء، أن عدد السيارات التي تمر يوميا بين الدار البيضاء وبرشيد تفوق 70 ألف، وأن الوقت حان لانطلاق الأشغال، بعد توقيع الاتفاقية أمام الملك محمد السادس شتنبر سنة 2014.

وسيخصص مبلغ مليار و500 مليون سنتيم من أجل انجاز المشروع، لضمان حركة سير سلسلة، خاصة أن المحو يعد رئيسا للقادين من طنجة والمتوجهين إلى مراكش.

وستنطلق الأشغال حسب المتحدث نفسه أواخر السنة الجارية وبداية 2018، على أن تستمر لمدة 3 سنوات، فيما أكد أن الشركة الوطنية للطرق السيار تفكر في توقيع شراكات مع الصحافة المحلية للتعريف بالأشغال، وشرح تفاصيل المشروع لتجنب المشاكل مع السائقين والحرص على سلامتهم.