ملتقى يتطرق إلى قضايا العيش المشترك، التعليم، والشغل، الديمقراطية وحقوق الإنسان

العلم: شعيب. ل

نظمت جمعية تسمى « حركة المواطنون »، يوم الجمعة الماضي بالدارالبيضاء ملتقى للمواطنة تحت عنوان « إنسجام ».

وحسب المنظمين، فإن الهدف من تنظيم هذا الملتقى ، هو دعوة عدد من المشاركين من مختلف المجالات، سياسية، اقتصادية، ثقافية، اعلامية ، للنقاش والتفكير في قضايا العيش المشترك، التعليم، التقدم والشغل ، الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وعرف الملتقى خلال يوم كامل، سلسلة من التدخلات والأوراش جمعت متدخلين دوليين ومغاربة، من ذوي التجارب والخبرات.

وشكل التعليم، الموضوع الأول، الذي تم التطرق إليه ، تحت عنوان، « أي نمودج تعليمي لبلد افريقي في طور النمو – نماذج إصلاح ناجح »، شارك فيه ، سيما بينسال من الهند، وهي خبيرة دولية في التعليم والتنمية الإجتماعية ، بالاضافة إلى أحمد مرابط السالمي وهو مدير مدرسة .

أما الموضوع الثاني، الذي تمت مناقشته، فيتعلق بموضوع النمو والعمل، تحت عنوان تساؤلي، « ماهو النمودج الإقتصادي الأمثل لتحقيق تنمية مستدامة وخلق فرص للشغل ببلد افريقي في طور النمو » تدخلت خلاله السيدة نديدي نويلي من مؤسسة « ليب افريقيا » وهي، ضمن لائحة 10 نساء مقاولات الأكتر تأثيرا في إفريقيا، بالإضافة إلى أحمد بنابادجي ورشيد منديلي.

أما الموضوع الثالت ، فهو موضوع الديمقراطية وحقوق الإنسان، تدخل خلاله كل من غازي غرايري، سفير تونس لدى اليونسكو، المتحدث الرسمي للحوار الوطني التونسي، وعائشة النة رئيسة جمعية التضامن النسوي لإدماج الأمهات العازبات.

وفي خاتمة الملتقى، قدم مو ابراهيم رئيس مؤسسة « مو ابراهيم للحكامة، القيادة و الدمقراطية بافريقيا » تدخلا تمحور حول « النمودج الديمقراطي والقيادي الأفضل لإفريقيا، وما هو دور المجتمع المدني في تشجيع روح المواطنة ».

وفي ختام الملتقى، تم تنظيم حفل تضمن عدة أنشطة فنية عبرت عن تعدد ثقافات المغرب.