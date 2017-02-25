ملايين المهاجرين مهددون بالطرد من الولايات المتحدة

العلم: الرباط

بات نحو 11 مليون مهاجر مهددون بالطرد من الولايات المتحدة، بعد صدور مذكرة رسمية تدعو إلى طرد جميع من يعثر عليهم أثناء ممارسة أعمالهم إلى خارج البلاد.

ونشرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية الثلاثاء مذكرتين جديدتين بشأن الأشخاص الذين يقيمون بشكل غير شرعي، مشيرة إلى أن الطرد قد يشمل جميع المهاجرين غير الشرعيين ويبلغ عددهم نحو 11 مليونا.

وحسب فرانس برس، جاء في مذكرتين، أن وزير الأمن الداخلي جون كيلي أصدر أمرا لعناصر الجمارك والهجرة بطرد كافة المهاجرين السريين الذين يعثرون عليهم أثناء قيامهم بواجباتهم، في أسرع وقت ممكن.