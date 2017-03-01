مقتطفات من دورة ابطال طنجه الثانيه لصيانة الهاتف المحمول مع تحسين تيم وحفل الختام

فيديو يشتمل على جزء من حفل ختام طنجه الثانيه لصيانة الهاتف المحمول مع تحسين تيم ومقتطفات من التطبيقات العمليه وتوزيع شهادات التخرج – :

للتسجيل او للحصول على المعلومات المالية- لدورة طنجه الثالثه كل التفاصيل مع التسجيل في الرابط التالي:

https://goo.gl/forms/Gn5ivLksK7KY8Fe13

مقر التدريب

ecole Galaxy compétences رومبوا النجمة فوق ماروك تليكوم

Place Roudani, Résidence Lina-1er étage, Tanger

Tel: 06 53 91 59 25 –