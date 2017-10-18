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مفاجأة.. وزارة “حصاد” تخرج عن صمتها.. لهذا السبب أوقفنا الأستاذ الذي وزع الورود على زميلاته..!!
مفاجأة.. وزارة “حصاد” تخرج عن صمتها.. لهذا السبب أوقفنا الأستاذ الذي وزع الورود على زميلاته..!!
18 أكتوبر 2017
مفاجأة.. وزارة حصاد تخرج عن صمتها.. لهذا السبب أوقفنا الأستاذ الذي وزع الورود على زميلاته..!!
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