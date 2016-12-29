مغص في الأمعاء كان سببا في دخول تسكت لمصحة لإجراء عملية جراحية

تعرضت الفنانة المغربية ابتسام تسكت صباح اليوم الخميس 29 دجنبر الجاري لوعكة صحية كانت سببا في إجراءها لعملية جراحية في إحدى المصحات الخاصة في الدار البيضاء.

ابتسام التي كانت تستعد صباح اليوم لتمر على أثير إحدى الإذاعات، تعرضت لمغص في أمعاءها ما جعلها تسقط أرضا ليتم نقلها إلى المصحة غلى وجه السرعة حسب ما أكدته مصادر إعلامية محلية.

هذا وأكدت ذات المصادر أنه بعد معاينة حالة ابتسام من طرف الفريق الطبي، أكدوا على ضرورة إخضاعها لعملية جراحية من أجل استئصال الزائدة التي كانت سببا في المغص الذي أصابها,