مع‭ ‬الناس: ‬الكركرات‭ ‬و‭‬قرار‭ ‬المغرب

بقلم // د. عادل بنحمزة

هناك‭ ‬لبس‭ ‬كبير‭ ‬لدى‭ ‬كثيرين‭ ‬في‭ ‬فهم‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬و‭‬ما‭ ‬جرى‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الكركرات‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬الجنوب‭ ‬المغربي‭ ‬منذ‭ ‬شهور،‭ ‬و‭‬ما‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الغموض‭ ‬و‭‬اللبس،‭ ‬هو‭ ‬شح‭ ‬المعلومات‭ ‬و‭‬الضعف‭ ‬الواضح‭ ‬للإعلام‭ ‬الرسمي‭ ‬الذي‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬منشغل‭ ‬منذ‭ ‬مدة‭ ‬بالتشويش‭ ‬على‭ ‬مؤتمر‭ ‬حزب‭ ‬الاستقلال‭ ‬،‭‬و‭‬في‭ ‬تلميع‭ ‬الطارئين‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬الحزبي‭ ‬والسياسي،‭ ‬فالإعلام‭ ‬العمومي‭ ‬يتحمل‭ ‬مسؤولية‭ ‬كبيرة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬المملكة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يرتبط‭ ‬بقضية‭ ‬مصيرية‭ ‬للمغاربة‭ ‬كامل‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬تطوراتها،‭ ‬وعلى‭ ‬خلفية‭ ‬القرارات‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬بشأنها،‭ ‬لذلك‭ ‬ظل‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬فريسة‭ ‬لما‭ ‬يروجه‭ ‬خصوم‭ ‬بلادنا‭.‬

قرار‭ ‬المغرب‭ ‬الانسحاب‭ ‬العسكري‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الكركرات‭ ‬هو‭ ‬بكل‭ ‬تأكيد‭ ‬انسحاب‭ ‬مؤقت‭ ‬بطبيعة‭ ‬الحال‭ ‬ولو‭ ‬أننا‭ ‬لا‭ ‬نتوفر‭ ‬على‭ ‬أية‭ ‬معطيات‭ ‬بخصوص‭ ‬هذا‭ ‬الانسحاب،‭ ‬لكنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتجاوز‭ ‬المركز‭ ‬الحدودي‭ ‬المغربي،‭ ‬أي‭ ‬أن‭ ‬انسحاب‭ ‬أفراد‭ ‬الجيش‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬العازلة‭ ‬الفاصلة‭ ‬بين‭ ‬المركز‭ ‬الحدودي‭ ‬المغربي‭ ‬ونظيره‭ ‬الموريتاني،‭ ‬هذه‭ ‬الوحدات‭ ‬دخلت‭ ‬قبل‭ ‬أشهر‭ ‬لحماية‭ ‬فرق‭ ‬الهندسة‭ ‬المدنية‭ ‬التي‭ ‬أشرفت‭ ‬على‭ ‬تعبيد‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الطريق‭ ‬الوطنية‭ ‬رقم‭ ‬1‭ ‬في‭ ‬إتجاه‭ ‬موريتانيا،‭ ‬و‭‬القرار‭ ‬المغربي‭ ‬سليم‭ ‬ويحقق‭ ‬عدة‭ ‬أهداف‭ ‬دفعة‭ ‬واحدة‭ ‬ومنها‭:‬

أولا‭ :‬فتح‭ ‬صفحة‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬السيد‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريس‭ ‬و‭ ‬الذي‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬المغرب‭ ‬ضبط‭ ‬النفس،‭ ‬و‭‬باستجابة‭ ‬المغرب‭ ‬له‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬طوى‭ ‬بصفة‭ ‬نهائية‭ ‬الأزمة‭ ‬الشهيرة‭ ‬مع‭ ‬سلفه‭ ‬بان‭ ‬كي‭ ‬مون‭.‬

ثانيا‭:‬ هذا‭ ‬القرار‭ ‬يحرم‭ ‬جبهة‭ ‬البوليساريو‭ ‬من‭ ‬الهدف‭ ‬الحقيقي‭ ‬الذي‭ ‬تسعى‭ ‬إليه‭ ‬و‭‬هو‭ ‬هدف‭ ‬دعائي‭ ‬وسياسي‭ ‬كان‭ ‬يراهن‭ ‬على‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬مغربي‭ ‬عنيف،‭ ‬يتم‭ ‬استثماره‭ ‬قبل‭ ‬تقرير‭ ‬الأمين‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬شهر‭ ‬أبريل‭ ‬المقبل‭.‬

ثالثا‭:‬ جبهة‭ ‬البوليساريو‭ ‬تسعى‭ ‬أيضا‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬موريتانيا‭ ‬لأنها‭ ‬ستتأثر‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬تحول‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬الكركرات‭ ‬إلى‭ ‬مواجهة‭ ‬مسلحة،‭ ‬و‭‬سقوط‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬الجبهة‭ ‬كان‭ ‬سيزيد‭ ‬من‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬موريتانيا‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تسعى‭ ‬إليه‭ ‬الجزائر‭ ‬لمنع‭ ‬أي‭ ‬تقارب‭ ‬مغربي‭ ‬موريتاني‭.‬

رابعا‭ :‬المغرب‭ ‬يضع‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمام‭ ‬مسؤوليتها،‭ ‬لأن‭ ‬المناطق‭ ‬العازلة‭ ‬هي‭ ‬بطبيعتها‭ ‬منزوعة‭ ‬السلاح‭ ‬و‭ ‬لايمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬فيها‭ ‬أية‭ ‬مظاهر‭ ‬مسلحة‭ ‬لأي‭ ‬طرف،‭ ‬وهذا‭ ‬الأمر‭ ‬سيسمح‭ ‬للمغرب‭ ‬بإعادة‭ ‬طرح‭ ‬خروقات‭ ‬جبهة‭ ‬البوليساريو‭ ‬للوضع‭ ‬القانوني‭ ‬للمناطق‭ ‬العازلة‭ ‬و‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬20%‭ ‬من‭ ‬المساحة‭ ‬الإجمالية‭ ‬للصحراء‭ ‬و‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬غالبيتها‭ ‬بين‭ ‬شرق‭ ‬وجنوب‭ ‬الجدار‭ ‬الرملي‭ ‬و‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬موريتانيا‭.‬

خامسا‭ :‬القرار‭ ‬المغربي‭ ‬يؤكد‭ ‬بأن‭ ‬المغرب‭ ‬لا‭ ‬يفضل‭ ‬حسما‭ ‬عسكريا‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬و‭‬أنه‭ ‬ملتزم‭ ‬باتفاق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬لأن‭ ‬المغرب‭ ‬عسكريا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحسم‭ ‬الأمر‭ ‬بسرعة‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يعزل‭ ‬قوات‭ ‬البوليساريو‭ ‬خاصة‭ ‬جنوب‭ ‬الجدار‭ ‬الأمني،‭ ‬ويقطع‭ ‬عنها‭ ‬الدعم‭ ‬بالنظر‭ ‬لبعد‭ ‬تلك‭ ‬المليشيات‭ ‬عن‭ ‬قواعد‭ ‬الدعم‭ ‬في‭ ‬تيندوف‭.‬

سادسا‭:‬ هذا‭ ‬القرار‭ ‬يحول‭ ‬دون‭ ‬إعطاء‭ ‬الفرصة‭ ‬للجزائري‭ ‬إسماعيل‭ ‬شرقي‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬أديس‭ ‬بابا‭ ‬مفوضا‭ ‬للسلم‭ ‬و‭‬الأمن‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي،‭ ‬قصد‭ ‬التدخل‭ ‬و‭‬إحراج‭ ‬المغرب‭.‬

بالطبع‭ ‬المغرب‭ ‬سينتظر‭ ‬رد‭ ‬الفعل‭ ‬الأممي‭ ‬على‭ ‬الأرض،‭ ‬و‭‬هو‭ ‬رد‭ ‬المنتظر‭ ‬منه‭ ‬هو‭ ‬عودة‭ ‬الأمور‭ ‬إلى‭ ‬طبيعتها‭ ‬العادية،‭ ‬أي‭ ‬الوضع‭ ‬القانوني‭ ‬للمنطقة‭ ‬العازلة‭ ‬و‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬فيها‭ ‬مظاهرة‭ ‬مسلحة،‭ ‬هذه‭ ‬الأزمة‭ ‬قد‭ ‬تنتهي‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬يتوقعه‭ ‬المغرب،‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬ينسينا‭ ‬الخروقات‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬جبهة‭ ‬البوليساريو‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بئر‭ ‬لحلو‭ ‬وتيفارتي‭ ‬وذلك‭ ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المغرب‭ ‬سيكون‭ ‬مضطرا‭ ‬إلى‭ ‬لعب‭ ‬دوره‭ ‬الأمني‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬عصابات‭ ‬التهريب‭ ‬و‭‬الجريمة‭ ‬المنظمة‭ ‬و‭‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يرافق‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬تهديدات‭ ‬إرهابية‭ ‬قادمة‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الساحل‭ ‬والصحراء‭.‬

باختصار‭ ‬فالمغرب‭ ‬مطالب‭ ‬بتوضيح‭ ‬الحدود‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتحملها‭ ‬في‭ ‬ضبط‭ ‬النفس‭ ‬أمام‭ ‬عجز‭ ‬قوات‭ ‬المينورسو‭ ‬عن‭ ‬حماية‭ ‬أمن‭ ‬منطقة‭ ‬تشكل‭ ‬20%‭ ‬من‭ ‬المساحة‭ ‬الإجمالية‭ ‬للصحراء‭.‬

د. عادل بنحمزة

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