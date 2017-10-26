معطيات جديدة مثيرة للرعب بخصوص خلية فاس الإرهابية

العلم: الرباط

ظهرت معطيات جديدة مثيرة للرعب بخصوص الخلية الإرهابية التي فككتها مؤخرا بفاس عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، التي ضمت 11 إرهابيا، تفيد (المعطيات) بأن الأمر يتعلق بتوجه تنظيم «داعش» للتأسيس لفرع له بالمملكة بقيادة وتوجيه من فرعه بليبيا.

وكشفت وثيقة تحقيقات مع الموقوفين المنحدرين من مدن فاس ومكناس وخريبكة والدار البيضاء وزاوية الشيخ وسيدي بنور ودمنات وسيدي حرازم، أن تنظيم “داعش” كان يستهدف تفجير مقر البرلمان بالعاصمة الرباط ومقر القناة الثانية بالدار البيضاء، إلى جانب ثكنات للدرك الملكي.