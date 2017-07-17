معركة “الحرية أو الشهادة”..معتقلو الريف يدخلون في إضراب ابتداء من اليوم

العلم الإلكترونية

دخل جميع المعتقلين في ملف حراك الريف بالسجن المحلي عين السبع “عكاشة” بالدار البيضاء، في إضراب عن الطعام، ابتداء من صباح اليوم الاثنين.

وقال المحامي عبد الصادق البوشتاوي، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، بعد وصوله من الحسيمة إلى الدار البيضاء، لحضور جلسة التحقيق الاستنطاقي التفصيلي لمجموعة جديدة من المعتقلين، إنه من المحتمل أن يدخل المعتقلون في سجن الحسيمة في إضراب عن الطعام أيضا.

وأضاف المتحدث ذاته، أن الإضراب عن الطعام حق يخوله القانون للمعتقل، بشرط إخبار إدارة السجون النيابة العامة، وإخضاعه لفحص طبي، وإخبار عائلته بدخوله عن إضراب الطعام، مع إجراء فحوصات يومية، والمراقبة الطبية، مشددا أن إدارة السجن تتحمل المسؤولية الكاملة في حالة وقوع مكروه للمعتقل.

وأعلن معتقلو حراك الريف الأسبوع الماضي عن دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام.