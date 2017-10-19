معرض الحبوب بالدارالبيضاء سطات يحدد رهانات تنمية الفلاحة

برشيد: يونس بغداد

شهدت مدينة برشيد يوم الخميس 12 أكتوبر 2017 افتتاح فعاليات المعرض الوطني المهني للحبوب والقطاني في نسخته الأولى الممتدة إلى غاية 15 من الشهر الجاري والذي أشرفت على تنظيمه إلى جانب الجمعية المنظمة، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وبشراكة من الغرفة الجهوية للفلاحة بالدار البيضاء- سطات والمجلس الإقليمي والجماعي بالإضافة إلى الجماعات المحلية بالإقليم، وتم افتتاحه من طرف الكاتب العام للوزارة المختصة وبحضور عامل إقليم برشيد وبعض أعضاء الجهة والمجلس الإقليمي والمنتخبين والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية وفعاليات المجتمع المدني بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام المحلية والوطنية.

وقد ساهم في تنظيم هذا المعرض الذي تزامنت نسخته الأولى مع حلول الموسم الفلاحي 2017/2018 العديد من الفعاليات السياسية والجمعوية والحقوقية والمدنية من الإقليم، وذلك في إطار نهج سياسة القرب والتشاور من أجل إنجاح هذا المعرض الذي امتد على مساحة 15 آلاف متر مربع وأثث فضاؤه بأزيد من 200 رواق ضم 5 أقطاب قطب الشركات الفلاحية المحلية وقطب الآلات والمعدات الفلاحية وقطب مخصص للمؤتمرات والندوات.

وحسب الجهة المنظمة فالمعرض المهني الأول من نوعه بالإقليم يضفي حلة جديدة وإشعاعا لجهة الدار البيضاء –سطات، كما يهدف إلى خلق ديناميكية جديدة اقتصادية بالجهة والرفع من المساهمة في الناتج الفلاحي بالمغرب، كما توقع أن يستقطب أكثر من 80 ألف مهني القطاع وترويج المعدات والآلات الفلاحية وتشجيع الفلاحين على الاستثمار في القطاع وتحسين وتطوير التقنيات والخبرات الفلاحية، وكذا تشجيع التعاونيات والجمعيات المحلية والوطنية في الاستثمار بهذا القطاع الحيوي الهام.

وقد أكد رئيس الجمعية المنظمة أن فكرة تنظيم هذا المعرض انطلقت مما تتميز به المنطقة من مؤهلات فلاحية وكذا مساهمة هذه المنطقة المهمة في الناتج الوطني الخام مبرزا أن المساحة المخصصة لزراعة الحبوب تشكل حوالي 5.5 مليون هكتار من مجموع المساحة المخصصة للزراعة أي ما يمثل نسبة إنتاج سنوي تتراوح بين 60 و70 مليون قنطار حسب التساقطات المطرية، كما أن جهة الدار البيضاء –سطات تعتبر من أهم جهات المملكة بمساهمة 27 في المائة من إنتاج الحبوب.