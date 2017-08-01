مطالب مالية قد تفسد صفقة انتقال فوزير إلى النصر السعودي

العلم الإلكترونية

أصبح في شبه المؤكد قرب انتقال لاعب فريق الفتح محمد فوزير إلى الدوري السعودي لمجاورة نادي النصر السعودي. لكن مطالب مالية قد تفسد الصفقة.

وكشفت مصادر أن النادي السعودي عرض مبلغ مليار سنتيم للتعاقد مع فوزير، ليكون ثاني لاعب مغربي ينضم لصفوف الفريق، بعد سعد لكرو، وثالث لاعب من الدوري الاحترافي، بعد وليام جيبور.

وأضافت المصادر ذاتها أن إدارة الفتح اشترطت فريق مليار ونصف للتخلي عن خدمات اللاعب فوزير لفريق النصر السعودي، خاصة أن الأخير توصل بعرض من الإماراتي الإماراتي، الذي اقترح مبلغ حوالي 950 مليون سنتيم للتعاقد نجم الفتح. إضافة إلى تلقيه لعروض من أندية فرنسية وبلجيكية وتركية.

مبلغ اعتبره مسؤولو النصر السعودي مبلغا مبالغا فيه، ومن المنتظر أن يتوصل الفتح إلى اتفاق مع الفريق السعودي بحر هذا الأسبوع، خصوصا أن الأخير أبدى اهتماما كبيرا لضم اللاعب إلى صفوفه من اجل الاستفادة من خدماته الموسم الرياضي القادم، عقب تألقه في البطولة العربية للأندية، المنظمة حاليا بمصر.

ويظهر فوزير بوجه لافت في البطولة العربية للأندية، التي تجري أطوارها حاليا بمصر بمساهمته في تأهل فريقه إلى دور النصف الذي سيواجه فيه فريق الترجي التونسي هذا الخميس، إذ نال إعجاب الجماهير المصرية، والأندية المشاركة منذ المباراة الأولى التي واجه خلالها الفتح فريق الزمالك المصري.

ويذكر أن اللجنة المنظمة للبطولة العربية للأندية 2017 اختارت محمد فوزير كأفضل لاعب في دور المجموعات للمسابقة.

وجاء اختيار محمد فوزير بعد احتلاله المركز الأول في عدد الأصوات التي منحها له بعض الملاحظين في الدورة. وتألق محمد فوزير في الدور الأول بتسجيله ثلاثية في مرمى النصر السعودي، إضافة إلى قيامه بالعديد من المهارات التي أبهرت المتتبعين ووسائل الإعلام المحلية والعربية. كما تم اختيار محمد فوزير رفقة زميله أيوب سكومة ضمن التشكيلة المثالية لمرحلة المجموعات.