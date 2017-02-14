مطالبات بالكشف عن الصحة العقلية لدونالد ترامب

العلم: الرباط

لتشويه صورة الرئيس الأمريكي أكد النائب الديمقراطي تيد ليو أنه سيقدم إلى الكونغريس مشروع قانون يلزم البيت الأبيض بتوظيف طبيب نفساني «بسبب القلق الذي ينتابه وآخرون حول الصحة العقلية لدونالد ترامب».

وأشار النائب الديمقراطي أنه يشعر بقلق من التصرفات التي وصفها بالغريبة للرئيس واعتبر ليو: «أن النقطة المثيرة للقلق تتمثل في ان ترامب منفصل تماما عن الواقع»، موضحا أن الرئيس كان بإمكانه أن يتحدث خلال أول مؤتمر صحفي له عن فرص العمل أو الرعاية الصحية.