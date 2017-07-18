مطاردة “بزناس” بالبيضاء تنتهي باصطدام شرطي مع “طوبيس”

العلم الإلكترونية

تعرض شرطي من فرقة الدراجين لحادثة سير خطيرة في منطقة عبن السبع في الدار البيضاء، أمس الاثنين.

وتشير المعلومات المتوفرة، إلى أن الحادثة وقعت على مستوى شارع الوحدة، حين كان الشرطي على متن دراجته يلاحق سيارة خفيفة من نوع “داسيا” بيضاء اللون، على متنها شخص يتاجر في المخدرات.

وخلال المطاردة، اصطدم الشرطي بحافلة للنقل رقم “23”، ليسقط دون حركة من قوة الاصطدام.

ونقل الشرطي على وجه السرعة إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات، فيما ينتظر الأطباء نتائج فحص “سكانير” للكشف عن طبيعة الإصابات التي تعرض لها على مستوى الرأس.