مصــرع شخصين وإصابة آخرين فـــي حادثـــة سيــــر

العلم: سطات – محمد جنان

لقــي شخصان مصرعهما جــراء حادثة سير مروعة وقعـــت فصولهــا الدمويــة صباح يوم: الأحد 30 يوليوز 2017 بالطريق الجهوية رقم 308 الرابطة بين سطات والبروج على مستوى دوار الزوكش التابع لجماعة المزامزة الجنوبية إقليم سطات، وذلك إثر اصطدام قوي بين سيارتين من النوع الخفيف كانا على متنهما الضحايا والمصابين، حيث لقي شخصان كانا على متن سيارة مرقمة بالخارج مصرعهما في عين المكان فيما توفي طفل (12سنة) ثالث وهو في طريقه إلى المستشفى وأصيب في هذه الحادثة ضحايا آخرين بجروح متفاوتة الخطورة استدعت نقلهما بواسطة سيارة الإسعاف صوب المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بسطات لتلقي العلاجات الضرورية اللازمة.

وتعود أسباب الحادثة حسب مصادر إلى التهور والسرعة المفرطة وعدم الانتباه الشيء الذي أدى وساهم في هذه الحادثة المأساوية التي ذهب ضحيتها أناس أبرياء كانوا عائدين إلى مقر سكناهم أو قضاء مآربهم.

وفـــور علمها بالخبـــر انتقلــت إلى مكـــان الحـــادث عناصــر الدرك الملكي بالمركز الترابي لسرية سطات والوقاية المدنية لمعاينــة الحادثـــة وتنظيـــم حركــة المـــرور، وتـــم نقـــل جثـث الضحايا إلى مستودع حفظ الأموات بالمستشفى نفسه.

ومن المنتظر أن يتم فتح بحث في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة من أجل الوقوف على ظروف وملابسات الحادثة المأساوية المؤلمة التي انضافت الى تسونامي حوادث السير القاتلة والتي ذهب ضحيتها العديد من المواطنين الأبرياء وخلفت لهم حزنا عميقا لمخلفاتها الكارثية.