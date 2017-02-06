مصــرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين فـــي حادثـة سيــر دمويــة مروعة

سطات: محمد جنان

لقي ثلاثة أشخاص من أسرة وواحدة مصرعهم جراء حادثة سير مروعة وقعـــت فصولهــا الدمويــة مساء يوم: الأحد 05 فبراير 2017 بالطريق الجهوية رقم 308 الرابطة بين سطات والبروج على مستوى جماعة أولاد الصغير اقليم سطات، وذلك إثر اصطدام قوي بين سيارة خفيفة من نوع “كونغو” على متنها الضحايا الثلاث كانوا قادمين من سطات في اتجاه قلعة السراغنة وشاحنة من الحجم الكبير تستعمل لنقل المحروقات كانت قادمة من الاتجاه المعاكس، حيث لقي سائق السيارة وزوجته مصرعهما بعين المكان فيما لبت حفيدتهما نداء ربها داخل سيارة الاسعاف التي كانت تقلها الى المستشفى الاقليمي الحسن الثاني بسطات، ولم يسلم من هذه الحادثة التي وصفت بالخطيرة صاحب دراجة نارية الذي جاء به حظه العاثر أثناء وقوع الحادثة ،حيث أصيب بجروح ورضوض استدعت نقله الى قسم العناية المركزة بالمستشفى نفسه فيما نقل مرافقه الذي أصيب بجروح على مستوى الرأس والحوض الى مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء نظرا لحالته الصحية الحرجة .

وتعود أسباب الحادثة حسب مصادر من عين المكان إلى التهور وعدم الانتباه والتجاوز المعيب الذي أدى وساهم في هذه الحادثة المأساوية التي ذهب ضحيتها أناس أبرياء ضمنهم طفلة في ربيعها الثاني نتيجة لامبالاة المسؤولين المعنيين في تتبع ومراقبة عملية الاصلاح التي تشهدها هذه الطريقة الخالية من لوحات التشوير وينقصها شحن الأكتاد مما يجعها مقبرة وخطرا حقيقيا يهدد مستعمليها من أصحاب المركبات العابرة منها .

وفـــور علمها بالخبـــر انتقلــت إلى مكـــان الحـــادث عناصــر الدرك الملكي بسرية كيسر والوقاية المدنية لمعاينــة الحادثـــة وتنظيـــم حركــة المـــرور، وتم نقل جثث الضحايا إلــى مستودع حفـــظ الأمـــوات بالمستشفى ذاته بسطات.

ومن المنتظر أن يتم فتح بحث في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة من أجل الوقوف على ظروف وملابسات الحادثة المأساوية المؤلمة التي انضافت الى تسونامي حوادث السير القاتلة والتي ذهب ضحيتها العديد من المواطنين الأبرياء وخلفت لهم حزنا عميقا لمخلفاتها الكارثية.