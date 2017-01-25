مصر تفوز على غانا وتضرب موعدًا ناريًا مع المغرب

• العلم الالكترونية

حصد منتخب مصر فوزاً مهما وصعبا على حساب غانا 1-0، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي تستضيفها الجابون.

سجل هدف اللقاء محمد صلاح بعد مرور 10 دقائق، ونجح الفراعنة في خطف صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، ليضرب منتخب مصر موعدا ناريا مع المغرب في دور الثمانية بالبطولة.

وتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 7 نقاط بفارق نقطة واحدة عن غانا، ليؤكد الفراعنة تفوقهم على البلاك ستارز بعد الفوز عليهم مؤخراً في تصفيات كأس العالم روسيا 2018.

بدأ اللقاء بحماس هجومي من منتخب مصر وتصويبة من النني، ورد منتخب غانا بتسديدة فوق العارضة عن طريق بادو، قبل أن ينطلق أحمد المحمدي ويرسل كرة عرضية تحولت لركنية ثم عرضية من صلاح مرت خارج الملعب.

وفي الدقيقة 10، حصل عبد الله السعيد على خطأ على حدود منطقة الجزاء ليسدد محمد صلاح الكرة ببراعة ويحرز الهدف الأول لمنتخب مصر.