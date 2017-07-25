مصر تطلق مشروع المثلث الذهبي الصناعي بالصعيد

العلم الإلكترونية: متابعة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الإثنين، قرارا جمهوريا بإنشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى جنوب مصر، وتشمل، حسب المخطط العام للمشروع، المنطقة الواقعة من محافظة قنا الى مدينة قفط ومينائي القصير وسفاجا على البحر الاحمر، على مساحة تسعة آلاف كم، وهو ما يعني البدء في تنفيذ المشروع الذي طرحت فكرته عام 2015 خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، اعقبها موافقة مجلس الوزراء على إنشاء هيئة تنمية المثلث الذهبي، والتي ستعمل كهيئة اقتصادية تتولى كافة الأنشطة الاقتصادية في المنطقة.

ويعد هذا المشروع طفرة كبيرة لتنمية جنوب الصعيد واستغلال الامكانيات المتاحة في تلك المنطقة التي تعد سلة المعادن فى مصر، حيث تزخر باحتياطات هائلة من المواد الخام والمعادن منها: 107 مليار طن من الصخور الفوسفاتية، 600 مليار طن من الحجر الجيري، و11 ألف طن من خام الكروميت، و16 مليون طن من خام الكوارتز، و400 مليون طن من مادة الجبس، و54 مليون طن من خام الحديد، و40 منجم ذهب، و3 مليار طن من الطَفل الزيتي، ونصف مليار متر مكعب من حجر البناء المنحوت، و50 مليون طن من البازلت، و2 مليار طن من الرمال البيضاء.

ويتضمن المشروع ثلاثة محاور باستثمارات 18 مليار دولار طوال مدة تنفيذ المشروع، بهدف اعادة توطين 2 مليون نسمة وتوفير نحو نصف مليون فرصة عمل، الاول: إقامة مركز اقتصادى لوجستى قائم على الأنشطة التعدينية والمناطق الصناعية التعدينية، وكذلك تفعيل وتأهيل المناطق الصناعية الموجودة بمحافظتى قنا والبحر الأحمر، مثل صناعة: الفوسفات والأسمدة والأسمنت ومركبات الصناعات الجيرية ومركبات صناعات الجبس والرخام والجرانيت واستغلال وتنقية خامات الذهب وصناعة السيراميك والحراريات والزجاج، الثاني: محور الصناعات الزراعية، ويتضمن استصلاح 2,7 مليون فدان بين قنا وسفاجا، الثالث: محور السياحة لتطوير المزارات السياحية، حيث تضم المنطقة الواقع بها المشروع الكثير من المقومات السياحية والمواقع الأثرية من العصور الفرعونية والرومانية والعربية.

وتتضمن اعمال البنية الاساسية للمشروع، إنشاء طريقين رئيسيين، بين قنا وسفاجا بطول 170 كم، وبين قنا والقصير على البحر الاحمر بطول 216 كم، اضافة الى طرق فرعية وخط سكك حديدية من قنا إلى سفاجا، وخط أنابيب لمياه الشرب ممتد من وادي النيل إلى ساحل البحر الأحمر، وخدمات الاتصالات والكهرباء …الخ، وإنشاء العديد من الموانئ وتطوير ميناء سفاجا، وسيكون الميناء الرئيسى للمشروع هو ميناء أبوطرطور التعدينى الذى يضم رصيفا بحريا، يصل طوله 280 مترًا وغاطس بعمق 14 مترًا، على مساحة نصف مليون متر.