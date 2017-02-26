مصرع 3 أشخاص وجرح 4 في حادثة سير بين الرباط و سلا

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لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، من بينهم رضيع، وأصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في حادثة سير وقعت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد على الطريق السيار الرابط بين مدينتي الرباط وسلا على مستوى الجماعة القروية عامر، وذلك حسب ما علم لدى السلطات المحلية .

وأوضحت المصادر ذاتها ، أن الحادث وقع حوالي الساعة السادسة صباحا على مستوى قيادة الجماعة القروية عامر بالنقطة الكيلومترية 263، عندما صدمت شاحنة كانت قادمة من اتجاه مدينة القنيطرة، سيارة كانت متوقفة بالطريق السيار، مما أدى إلى مصرع سائق السيارة على الفور ( 46 سنة)، فيما لقيت سيدة ( 24 سنة) ورضيعها ( سنة ونصف) كانا داخل السيارة مصرعهما بعد نقلهما إلى المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بمدينة سلا .

وقد أصيب سائق الشاحنة بجروح خطيرة، فيما أصيبت سيدة ( 38 سنة ) وطفلان ( تتراوح أعمارهما بين 6 و 11 سنة) كانا على متن السيارة، بجروح متفاوتة الخطورة. وقد تم نقلهم إلى المستشفى الإقليمي بالمدينة لتلقي العلاجات الضرورية .