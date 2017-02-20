مصرع سائحة فرنسية وإصابة زوجها بجروح في حادثة سير ضواحي طانطان

• العلم الالكترونية: وو.م.ع

لقيت سائحة فرنسية مصرعها وأصيب آخر بجروح بليغة، في حادثة سير وقعت أمس الأحد 19 فبراير بجماعة الشبيكة ضواحي طانطان.

وحسب السلطات المحلية، فإن هذه الحادثة التي وقعت بمنطقة سهب الحرشة بالشبيكة (على بعد 35 كلم عن طانطان) على مستوى الطريق الوطنية رقم 1، نجمت عن اصطدام بين دراجة نارية رباعية العجلات من نوع “كواد” كانت على متنها الضحية وزوجها، وسيارة خفيفة كانت قادمة من الاتجاه المعاكس.

وأوضحت المصادر أن السائحة الفرنسية (81 سنة) التي كانت رفقة زوجها (73 سنة) في إطار جولة سياحية بمنطقة الشبيكة توفيت بعد نقلها إلى المستشفى العسكري بكلميم إثر تعرضها لإصابة بليغة على مستوى الرأس.

وقد تم نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات ، فيما يخضع زوجها لفحوصات دقيقة نتيجة إصابته بكسور، خاصة على مستوى الحوض.

وقد تم فتح بحث في الموضوع من طرف عناصر الدرك الملكي تحت إشراف النیابة العامة المختصة لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.