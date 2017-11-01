مصدر دبلوماسي إسباني بالرباط يوضح: سبتة ومليلية لا ينطبق عليهما الفصل 155 من الدستور الإسباني

العلم: الرباط

أكدت مصادر دبلوماسية اسبانية من الرباط أن ما تداولته بعض المنابر الإعلامية حول إقدام سلطات مدريد على تعليق الحكم الذاتي بمدينتي سبتة ومليلية بناء على الفصل 155 من الدستور الإسباني غير صحيح، ولا ينطبق في هذه الأحوال على المدينتين بحكم أنهما لا تتمتعان بوضع الحكومات المستقلة وأنهما مجرد مدينتين.

وأن هذا الفصل يطبق في الظروف المشابهة لما وقع في كاتالونيا، حيث أن الحكومة المركزية في مثل الظروف والتي تقوم فيها الحكومات المحلية بتجاوز صلاحيتها مثل إعلان الاستقلال أو مخالفة الدستور فإن الحكومة المركزية تقوم بموجب الفصل 155 بإلغاء صلاحياتها وأخذ زمام مبادرة الحكم في المنطقة أو الإشراف على انتخابات أخرى لتعويض السلطات التي خالفت دستور البلاد.

وأكدت ذات المصادر أن سبتة ومليلية ليستا منطقتين ذات حكم ذاتي كما هو الأمر بالنسبة للحكومات المستقلة مثل كاتالونيا وبالتالي فإن الفصل 155 لا ينطبق عليهما.

وللإشارة فإن المغرب تربطه علاقات جوار وثيقة تتسم بالتعاون في عدد من المجالات خاصة الأمنية والسياسية وذلك رغم الخلاف حول المدينتين اللتين يطالب المغرب باسترجاعهما، كما أن اسبانيا لها مواقف إيجابية من عدد من القضايا التي تهم المغرب.

وكان المغرب قد وقف مؤخرا إلى جانب إسبانيا برفضه الاعتراف حاضرا ومستقبلا باستقلال كاتالونيا.