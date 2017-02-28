مشجعو فريق “كريستال بالاس” الانجليزي يهاجمون حافلة فريقهم بالخطأ

بطريق الخطأ، أقدم عدد من مشجعي كريستال بالاس الغاضبين، على مهاجمة وتخريب الحافلة الخاصة بفريقهم، بعد أن اعتقدوا أنها تابعة لنادي ميدلسبره قبل مباراة الفريقين المتعثرين في الدوري الانجليزي الممتاز السبت الماضي.

وتقول تقارير إعلامية إن الحافلة التي كانت متوقفة في فندق بالقرب من متنزه سيلهيرست، كانت تحمل اسم كريستال بالاس.

وقع الحادث قبل ساعات فقط من فوز كريستال بالاس 1-0 على ميدلسبره، وخروجه من منطقة الهبوط بالتقدم إلى المركز الـ 17 إثر ذلك.

وأكد بالاس يوم الأحد، أنه رغم ما لحق بالحافلة من تلف، فإنه لا يزال يستخدمها في تنقلات الفريق، وإنه أبلغ الشرطة بالحادث.

ونقلت صحيفة ‘صن سبورت’، عن متحدث باسم كريستال بالاس: “امتلأت الحافلة بالكثير من العبارات والكتابات قبل المباراة التي أقيمت يوم السبت وتم إبلاغ الشرطة.”

وقال مسؤول في كريستال بالاس إن إصلاح التلفيات سيكلف النادي نحو 40 ألف جنيه إسترليني (49700 دولار).