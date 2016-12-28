تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، مساء الثلاثاء 27 دجنبر، من توقيف شخص عمره 43 سنة يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد بواسطة السلاح الأبيض والتمثيل بجثة والسرقة الموصوفة.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ، أن مصالح الأمن بتطوان كانت توصلت بإشعار من شقيقة الضحية، مفاده أن هذا الأخير، البالغ من العمر 36 سنة، اختفى في ظروف غامضة منذ عدة أيام، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات الاختفاء.

وأضافت أن الأبحاث الميدانية، مدعومة بالخبرات التقنية، أسفرت عن توقيف المشتبه فيه بعدما تبين أنه قام بقتل الهالك وسرقة ممتلكاته ودفن جثته بمنطقة قروية بضواحي دوار “بني يدر”، على بعد 40 كيلومتر تقريبا من تطوان، وذلك بسبب خلاف حول حيازة كمية من المخدرات.

وأشار البلاغ إلى أنه تم استخراج جثة الهالك ووضعها رهن التشريح الطبي بمستودع الأموات، فضلا عن حجز قطعة معدنية حادة وأخرى خشبية استعملت في تنفيذ الجريمة، بينما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول ظروف وملابسات ارتكابه لهذا الفعل الإجرامي.