مشاريع بقيمة 16 مليار درهم

العلم: الرباط

‎تمت المصادقة أخيرا على 12 مشروعا استثماريا تقدم بها المجمع الشريف للفوسفاط تهم قطاعات المعادن والصناعات والخدمات بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 16 مليار درهم.

كما تمت الموافقة على ثمانية مشاريع ستكون موضوع اتفاقية للاستثمار بين الحكومة المغربية والمجمع الشريف للفوسفاط والتي تشمل استغلال مناجم جديدة، وإنجاز وتوسيع مغاسل للفوسفاط (توسيع منطقة لمراح، توسيع منجم ومغسلة بني عمير، فتح منجم وإنجاز مغسلة بأولاد فارس، فتح منجم بالمنطقة الرئيسية الشمالية)، بالإضافة إلى انجاز منشآت مائية وكهربائية كبرى (محطات تصفية المياه العادمة، منشآت الربط بالماء والكهرباء…).