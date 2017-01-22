شارك مئات الآلاف من النساء اللاتي ارتدى كثيرات منهن قبعات بألوان وردية براقة في مسيرة في واشنطن اليوم السبت في عرض حاشد للاعتراض على برنامج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد يوم من توليه منصبه رسميا.

وكانت مسيرة واشنطن واحدة من سلسلة احتجاجات في أنحاء البلاد والعالم ضد خطابه الشعبوي والغاضب في كثير من الأحيان.

وأغضب ترامب الكثير من الأمريكيين الليبراليين بتصريحات اعتبرت مسيئة للنساء والمكسيكيين والمسلمين وأثار قلق البعض في الخارج بتعهده أمس الجمعة خلال مراسم تنصيبه بوضع « أمريكا أولا » في كل قراراته.

وبدا عدد الأشخاص الذين تظاهروا اليوم أكبر من الحشود التي ظهرت في اليوم السابق لتشهد مراسم تنصيب ترامب على درج مبنى الكونجرس الأمريكي.

وقال منظمو الاحتجاج للشرطة إنهم توقعوا مشاركة 200 ألف شخص لكن الحشد بدا أكبر من ذلك.

وبحلول ظهر اليوم كان الاحتجاج سلميا في تناقض حاد مع اليوم السابق عندما هشم محتجون نوافذ وأضرموا النار في سيارات واشتبكوا مع شرطة مكافحة الشغب التي ردت بإطلاق قنابل الصوت.

وتبرز الاحتجاجات عمق الغضب في بلد منقسم بشدة ولا يزال يتعافى من تداعيات الحملة الانتخابية العام الماضي. وكان ترامب تفوق على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون أول أمرأة يرشحها حزب أمريكي كبير لمنصب الرئاسة.

وشاركت بوني نورتون (35 عاما) وجيفرسون كولي (36 عاما) في المسيرة وبصحبتهما ابنتهما مارين التي تبلغ من العمر 19 شهرا.

وقالت نورتون « نشعر بالانزعاج من كل شيء يريد أن يفعله ترامب. » وقال كولي إنه يشعر بالرضا لعدم تكرار العنف الذي وقع أمس الجمعة.

وخرجت آلاف النساء إلى شوارع سيدني ولندن وطوكيو ومدن أخرى في أوروبا وأسيا في « مسيرات مماثلة » ضد ترامب. وتظاهرت أيضا نساء في عدد من المدن الأمريكية.

وارتدت كثير من المحتجات قبعات باللون الوردي وحملن لافتات كتبن عليها عبارات تنتقد نظرة ترامب للمرأة في إشارة إلى عبارات جنسية تلفظ بها ترامب في شريط مسجل يعود لعام 2005 مما أثار موجة واسعة من الغضب.

وظهر وسط الحشد شخصيات معروفة مثل مادونا ووزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري الذي لوح لأنصاره بينما كان يسير مع كلبه.

وملأت الحشود أكثر من ستة أماكن بشارع الاستقلال بالمدينة مع احتشاد المزيد من الناس في الشوارع الجانبية وتدفق مسيرات إضافية على المنطقة قبل منتصف النهار.

وبعثت شبكة قطارات أنفاق واشنطن تحذيرات من تعطل في الخدمة على نطاق واسع بسبب الحشود الكبيرة للغاية. وأغلقت محطة واحدة على الأقل أمام الركاب بسبب تكدس الحشود على الرصيف.