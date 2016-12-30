النقابات التعليمية تدعو الدولة لمحاورتهم وإيجاد الحل لملفهم

• العلم: نعيمة الحرار

كما كان متوقعا وبإصرار كبير على الانتصار لحقهم في العمل والادماج في قطاع التعليم العمومي، ورغم محاولة المنع والحصار التي مارستها في حقهم قوات الأمن مرتين وحصول اصابات واعتقالات في صفوفهم ومطاردتهم في حقول النخيل بمراكش ، تمكن خريجو البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي من تنظيم مسيرتهم سيراً على الأقدام من مدينة مراكش نحو الدار البيضاء، بكل ما تعنيه من تعب ومعاناة وغياب الإمكانيات ، وقد وصلت المسيرة صباح الأربعاء 28 دجنبر 2016 إلى مدينة سطات كما اشارت الى ذلك مصادر «العلم” من تنسيقية خريجي البرنامج الحكومي10000 اطار ، فيما كان يرتقب أن تحل بمدينة الدار البيضاء اليوم الجمعة، وبحسب إفادة ذات المصادر، فإن لجنة الحوار دخلت في حوار مع باشا مدينة سطات بعد اعتراض السلطات الأمنية للمسيرة ضواحي المدينة والذي وعد بربط اتصال هاتفي بوالي مدينة الدار البيضاء الكبرى لأجل فتح حوار جاد ومسؤول لحل ملفهم مع المسؤولين مقابل وقف مسيرتهم إلى مدينة البيضاء، كما تم الالتزام بدراسة ومناقشة ملفهم المطلبي .

وأكدت نفس المصادر ان الأطر التربوية ستنفذ بعد حلولها بالدار البيضاء، في حال عدم التزام المسؤولين بالتزاماتهم أشكالا احتجاجية وسط العاصمة الاقتصادية، بعد ان نفذت سلسلة من المسيرات والاعتصامات والاضرابات عن الطعام بمدينة مراكش، انطلقت مع انعقاد أشغال مؤتمر “كوب22″، واستمرت حتى تنظيم المهرجان الدولي للفيلم.

من جانبها أصدرت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، بلاغا مشتركا اطلعت “العلم” على نسخة منه أعلنت فيه تنديدها الشديد بالقمع الذي تتعرض له الأطر التربوية والإدارية 10000 اطار وحركتهم المطلبية العادلة ، واستنكارها لمنطق المقاربة الأمنية التي تنهجها الدولة المغربية مع ملفهم وذلك لرفضهم التشغيل بالعقدة الذي يكرس حسب البلاغ النقابي الهشاشة ويعمق كل اشكال استغلالهم، ويضعهم تحت نار اللااستقرار المهني والنفسي والاجتماعي ، وطالبت النقابات الخمس بـ”التعجيل بفتح حوار مركزي جدي ومسؤول مع ممثلي البرنامج الحكومي للأطر التربوية والإدارية “10 000 إطار”، لدراسة ملفهم المطلبي من كل الجوانب، بما يضمن كرامتهم وحقوقهم العادلة والمشروعة ،وتأكيدها على الاستجابة الملحة والفورية لملفهم المطلبي المتمثل في الادماج بقطاع التعليم العمومي ، اعتبارا لاتفاقية الاطار المنظمة للبرنامج الحكومي ، وتعجيلا لسد الخصاص المهول والمزمن في الأطر التربوية المؤهلة الذي تعاني منه المدرسة العمومية. ودعت النقابات الخمس في بلاغها، كل الهيئات الديمقراطية لدعم ومساندة المعركة الوطنية لأطر البرنامج الحكومي “10000 إطار”، وكل الحركات الاحتجاجية ضد السياسات اللا شعبية ومن أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية، مع تأكيد انخراطها المبدئي واللامشروط في كل عمل منظم للدفاع عن التعليم العمومي ومن اجل التصدي لكل المخططات الهادفة الى الغاء مجانية التعليم، وتملص الدولة المغربية من مسؤوليتها في توفير تعليم عمومي ومجاني وجيد للجميع وذلك حسب ما جاء في البلاغ المشترك للنقابات التعليمية الخمس .