مسيرة حاشدة بالحسيمة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

العلم: فكري ولد علي

عرفت الحسيمة مساء يوم أمس؛ 8 مارس؛ بمناسبة اليوم العالمي للمرأة مسيرة نسائية حاشدة يمكن أن تعتبر هي الأولى من نوعها بالمنطقة على مستوى التنظيم أو عدد المشاركات.

وقد انطلقت المسيرة بعد تجمع بحديقة 3 مارس كان قد دعت إليه العشرات من نساء الحراك الشعبي بمنطقة الريف من على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي والتعبئة المباشرة.

وكانت ناشطات الحراك الشعبي قد طالبن عبر مواقع التواصل الاجتماعي واشرطة -بلغات مختلفة وبالخصوص الامازيغية والاسبانية والفرنسية’ من نساء المنطقة بالخروج الى الشارع للاحتجاج بمناسبة اليوم العالمي للمراة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة.

وكان النداء قد طالب النساء بالخروج، إلى الشارع للتعبير عن مطالبهن ومساندة مطالب الحراك الشعبي الذي تعرفه مدينة الحسيمة منذ أزيد من خمسة أشهر على خلفية مقتل محسن فكري.

هذا، وقد جابت هذه المسيرة النسائية مختلف الشوارع الرئيسية منددة بالوضع الاجتماعي الذي تعرفه المنطقة ومطالبة باعادة النظر في تعامل الدول مع هذا الجزء من الوطن فيما الشعار المركزي الوحيد الذي رفع هو “لا للتمييز بين الجنسين”.

وللاشا ة فقد كانت فكرة تنظيم مسيرة نسائية بالمدينة طرحت أول مرة في المسيرة التي نظمها نشطاء الريف أخيرا احتجاجا على أعمال العنف التي عرفتها المنطقة بعد المقابلة الكروية التي جمعت شباب الريف الحسيمة بالوداد البيضاوي؛ وهي نفس المسيرة التي إنتهت بوقفة بحي كارابونيطا استعرض خلالها النشطاء ملفهم المطلبي.