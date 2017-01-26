• الرباط: عبد الناصر الكواي

تعيش المسنة البولونية، كوسير كوبيز، ذات 86 خريفا بمدينة منذ سنة 1980 التي حلت بها في إطار اتفاقية لتبادل الأطر بين المغرب وبولونيا، حيث اشتغلت طبيبة رئيسة للأسنان بمستشفى الليمون العمومي بالعاصمة إلى حدود سنة 1999.

وقد بدأت معاناة كوسير كوبيز بعد إحالتها على التقاعد، بسبب ما تصفه بتعسف أحد الموظفين الكبار في وزارة الصحة حينها، وما جره عليها عدم تسوية وضعيتها الإدارية من ويلات وهي في أرذل العمر.. فقد حُكم عليها بالإفراغ من المنزل الذي تكتريه، وأصبحت عاجزة عن تدبير مصاريف علاجها من مجموعة من الأمراض المزمنة، وهي في المغرب دون أسرة، ولا تملك ما يبلغها من العودة إلى بلدها الأصلي.