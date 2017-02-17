مسلسل تركي يجمع كريستيانو رونالدو وأنجيلينا جولي

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من المرتقب أن يُشارك النجم العالمي البرتغالي كريستيانو رونالدو، والممثلة الأمريكية أنجيلينا جولي، في المسلسل التركي الجديد “جسر الحياة”، والذي يتناول قصة حقيقة لأسرة سورية نزحت هربا من الحرب ومعاناتها اليومية.

وصرح أيوب ديرليك مخرج الفيلم في تصريح للصحافة التركية، إنه تم الانتهاء من تصوير الإعلان الترويجي لهذا العمل الفني الذي سيتكون من 3 مواسم، مشيرا إلى أن تصوير الحلقات سيبدأ أواخر شهر مارس المقبل بمدينة غازي عنتاب الحدودية.

وأضاف ديرليك أن المسلسل الذي سيشارك في بطولته عدد من نجوم السينما الأتراك سيستضيف أيضا عددا من النجوم العالميين.