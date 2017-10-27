مسرحية زواج مختلط تتألق بالمركب الثقافي حسن الصقلي بالبرنوصي

العلم الإلكترونية

قدمت جمعية آفاق شالة للمسرح والسينما عرضها لمسرحي “زواج مختلط” يوم أمس الخميس 26 أكتوبر 2017 على الساعة السابعة مساء بالمركب الثقافي حسن الصقلي بالدار البيضاء.

وذلك بدعم من الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وبتعاون مع دار الثقافة بسلا الجديدة. وقد شاهد العمل جمهور غفير من ساكنة البرنوصي الذي تفاعل مع المسرحية طيلة مدة العرض مما خلف لديه انطباعا جميلا.

البطاقة التقنية – تشخيص: أيقونة المسرح الفنانة هند ضافر – الفنان شفيق بسبس، تأليف وإخراج: محمد السعدي، إدارة الممثل ومساعد المخرج: سعيد غزالة، سينوغرافيا: عبد الصمد الكواكبي، الإدارة الفنية: مصطفى ظريف، المحافظة العامة: لحسن فارح، مونتاج الڤيديو والصوت: عبد المنعم السليماني، الملابس والماكياج: سمية الهنتوري، التواصل والإعلام: عبد العزيز بنعبو، التصوير: العربي الرطل.

ويصنف هذا العمل ضمن المسرح المغربي الكوميدي الذي ينهل من العادات والثقافة الإفريقيتين عامة ومن ثقافتنا وعاداتنا خاصة، وتتناول المسرحية بلسان دارجي وإفريقي فرنسي سيرة فتاة “مسعودة” تقع في غرام مهاجر من جنوب الصحراء “إدريسا”.

قصة غرام استثنائية تستحضر فيها مسعودة حياتها داخل أسرة محافظة، وكيف استطاعت إقناعها بزواجها من مهاجر يعيش بالمملكة. وبالتوازي يحكي إدريسا عن حياته والتحديات التي واجهته ليصل إلى قلب مسعودة.

يتخلل الحكي لقطات سينمائية عبارة عن مغامرات إدريسا للوصول إلى بلدته وإعلان عزمه الزواج من مسعودة لوالديه، وكذا لحظات رومنسية مصحوبة بأغاني تراثية مغربية وإفريقية.

وتتوج القصة بزواج مختلط بين البطلين، زواج نستحضر من خلاله العادات والتقاليد المغربية والإفريقية، والصراع التاريخي بين الأصالة والمعاصرة.

العلم الإلكترونية: المخرجة الإعلامية – حكيمة الوردي