حملات طبية منتظمة لفحص وجراحة العيون لفائدة ساكنة القنيطرة

• العلم الالكترونية: متابعة

من أجل تيسير الولوج إلى الخدمات الصحية وخاصة طب وجراحة العيون، اعتمد مستشفى الإدريسي بالقنيطرة برنامج عمل يهدف إلى تنظيم حملات طبية لفائدة مرضى العيون، وذلك مرتين كل شهر، بغرض استيعاب حوالي 1200 مريض الذين يوجدون في لوائح الانتظار، خاصة منهم المعوزين المستفيدين من نظام التغطية الصحية ” راميد”.

وقد عرفت هذه العملية انطلاقتها الفعلية يوم الجمعة 24 فبراير 2017 بفحص ما يناهز 240 مستفيد، وستتم برمجة العمليات الجراحية للفئة المذكورة في قسم طب العيون بمستشفى الإدريسي خلال هذا الأسبوع.

وقد لقيت هذه المبادرة استحسانا كبيرا من هؤلاء المرضى من ساكنة إقليم القنيطرة.