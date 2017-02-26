مستثمرون إيطاليون يستكشفون فرص الاستثمار بالصحراء المغربية

• العلم الالكترونية: متابعة

اطلع وفد من رجال الأعمال الايطاليين الجمعة بمدينة العيون على فرص الاستثمار الواعدة بجهة العيون الساقية الحمراء وعلى المنجزات التنموية التي تحققت بها على مدى أزيد من 40 سنة.

وقدمت للوفد الايطالي، الذي حل امس الخميس بمدينة العيون في اطار الزيارة التي يقوم بها لتجديد اتفاقية التوأمة بين بلديتي العيون وسورينطو ، خلال لقاء بمقر المركز الجهوري للاستثمار، شروحات ومعطيات حول مؤهلات الجهة والبنيات التحتية التي تتوفر عليها والقطاعات المنتجة وإمكانيات الاستثمار في قطاعات الصيد البحري والسياحة وتربية المواشي والطاقة والمعادن.

وقدم مدير المركز الجهوري للاستثمار محمد بومسمار ، خلال هذا اللقاء الذي حضره عدد من رجال الاعمال بجهة العيون الساقية الحمراء، عرضا حول المنجزات التي تحققت بالجهة خاصة في مختلف القطاعات الاجتماعية، وفرص الاستثمار المتاحة ، والمشاريع الاستثمارية الكبرى التي تشمل قطاعات السياحة والموانئ والطاقات المتجددة، بالإضافة الى معطيات معززة بالأرقام عن مظاهر التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تحققت بالجهة منذ استرجاعها إلى حظيرة الوطن الأم.

واطلع أعضاء الوفد الايطالي خلال لقاء مع المدير العام لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب السيد جبران الركلاوي على المجهودات التي تبذلها الوكالة من أجل تعزيز التنمية بهذه المنطقة في عدد من المجالات من بينها على الخصوص السكن والصيد التقليدي ودعم الأنشطة المدرة للدخل وتشجيع المبادرة الحرة.

وكان اعضاء الوفد قد عقدوا لقاء صباح اليوم الجمعة مع كل من والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل اقليم العيون السيد يحظيه بوشعاب، واعضاء المجلس البلدي للعيون توج بتجديد اتفاقية التوأمة بين بلديتي العيون وسورينطو الايطالية.

وسيواصل الوفد الايطالي زيارته لمدينة العيون بعقد لقاءات مع مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالعيون ، ممثل اللجنة الجهوية لحقوق الانسان العيون السمارة ، بالاضافة الى غرس شجرتي زيتون بحديقة ” سورينطو” وسط مدينة العيون ، و زيارة ميدانية لعدد من المرافق السوسيو اقتصادية ستشمل ميناء العيون وسوق السمك ومحطة تحلية مياه البحر ووحدات صناعية لتعليب وتجميد السمك وصناعة الاسمنت .