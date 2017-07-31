مسؤول قطري يتهم السعودية بتسييس الحج

العلم الإلكترونية

اتهم وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، السعودية بتسييس الحج.

وأوضح المسؤول القطري أن قطر لم تسيس الحج “بينما تم تسييسه للأسف من قبل السعودية”.

ونفى الشيخ محمد بن عبد الرحمن، في حوار له مع قناة الجزيرة، صدور أي تصريح من أي مسؤول قطري بشأن تدويل الحج، وقال إن قطر لم تتخذ أي إجراء من شأنه النظر في الحج كقضية دولية.

من جانب آخر، شدد المسؤول القطري، حسب المصدر ذاته، على أن الدول، التي تحاصر بلاده ترتكب مخالفات واضحة تنتهك بذلك القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قبيل حرية التنقل، “وكثير من البنود الأخرى”.

واعتبر الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن البيان، الذي أصدرته هذه الدول، أمس الأحد، في المنامة يعكس استمرارها في “سياسة التعنت”، وعدم الاعتراف بأن هذه الإجراءات، التي اتخذتها ضد دولة قطر جائرة، وغير قانونية.

وكان وزراء خارجية دول الحصار أصدروا بيانا عقب اجتماعهم، أمس الأحد، في المنامة شددوا فيه على ضرورة استجابة قطر للمطالب، التي كانت أعلنتها هذه الدول كشرط لبدء الحوار مع الدوحة.

وجاء في البيان أن جميع إجراءات الدول الأربع تجاه قطر تعد من أعمال السيادة، وتتوافق مع القانون الدولي.

وأكد وزراء خارجية الدول الأربع ضرورة التزام الدوحة بستة مبادئ أعلنوا عنها سابقا في القاهرة، إضافة إلى مطالبهم الـ13، التي تشمل إغلاق قناة الجزيرة، وتخفيض العلاقة مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر.