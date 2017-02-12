مرشحة اليمين المتطرف توجه سهامها نحو المغرب: لوبان هددت في حال فوزها برئاسة فرنسا بنقل مصانع السيارات من المغرب

العلم: الرباط

يبدو أن مرشحة اليمين المتطرف للرئاسة الفرنسية أصحبت تسير على خطى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في خرجاته المثيرة للجدل. والتي تكن العداء للمهاجرين المسلمين .

وفي هذا السياق قالت مارين لوبان، إنها ستقوم بترحيل مصانع سيارات فرنسية منتشرة بالخارج ومنها المتواجدة بالمغرب و ذلك لخلق فرص شغل أكثر في فرنسا.

و أضافت لوبان التي حلت ضيفةً على “برنامج سياسي”على القناة الفرنسية الثانية مساء الخميس أنها ستضطر في حالة فوزها برئاسة فرنسا إلى سحب مشاريع فرنسية للسيارات موجودة في الخارج أو فرض ضرائب إضافية على الشركات المصنعة “كـرونو” و “بوجو”كما فعل الرئيس الأمريكي “ترامب” مع الشركات الأمريكية المصنعة للسيارات المتواجدة بالمكسيك.

و اعتبرت لوبان أن فرنسا تعاني من ارتفاع في نسب البطالة مشيرةً إلى أن 7 مليون فرنسي بدون عمل وهو ما يتطلب خلق فرص شغل إضافية.

وفيما يتعلق بموضوع الهجرة قالت لوبين “في حال تم انتخابي رئيسةً للجمهورية سأحدّ من الهجرة الشرعية حيث سأجعل عدد المهاجرين الشرعيين الوافدين لفرنسا لا يتخطى العشرة آلاف مهاجر سنوياً.

وتابعت قائلة: « في حال تم انتخابي رئيسةً للبلاد لن أتبع سياسة «منع المسلمين من دخول الأراضي الفرنسية» كما فعل دونالد ترامب لكن في حال جاءتني معلومات من مخابراتنا تفيد بأنّ إرهابيين سيصلون لأراضينا من بلد معين فلن أتردد عندها باتخاذ القرارات المناسبة لحماية بلدي».

وأضافت لوبان: «إذا تم اعتراض زوارق فيها مهاجرين في المياه الأوروبية عندها يجب نقل هؤلاء المهاجرين إلى بلدهم ومنعهم من دخول أوروبا، أنا أؤيد إعادة إقامة الحدود الوطنية فاتفاقية الشينغن ليست لمصلحتنا».

ويعرف السباق نحو الرئاسة الفرنسية تنافساً محموماً بين كل من المرشح المستقل إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، بعد تراجع “فرانسوا فيون” بسبب التقارير الصحفية التي كشفت عن تورطه في توظيف أفراد من عائلته.