مدينة العيون بالمركز الثالث عربيا في صنف جائزة تخضير المدينة بالدوحة: مولاي حمدي ولد الرشيد رئيس البلدية يؤكد أن هذا التتويج شرف لأبناء المدينة والمغرب عامة

العلم – بدر بن علاش

فازت مدينة العيون بالمركز الثالث عربيا في صنف «جائزة تخضير المدينة»، بإحدى جوائز منظمة المدن العربية، والتي تم الإعلان عن نتائج خمسة من أصنافها مساء يوم الثلاثاء بالدوحة .

وجاء ترتيب مدينة العيون في صنف «جائزة تخضير المدينة»، خلال الدورة الثالثة عشرة لهذه الجوائز، مسبوقة بكل من مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية (المركز الأول) ومدينة الشمال في قطر (المركز الثاني).

وبلغ عدد المشاركات خلال هذه الدورة 50 ترشيحا من قبل العديد من المدن والشخصيات العربية.

ويأتي تتويج مدينة العيون كاعتراف دولي بالتنمية الشاملة التي عرفتها هذه المدينة خلال السنوات الماضية في مختلف المجالات، ومنها تلك المتعلقة بالجانب البيئي، اذ اخذ المجلس على عاتقه انجاز العديد من المساحات الخضراء بمختلف أحياء المدينة ومنها ساحات المشور، ومحج محمد السادس، وساحة العبيدي وساحة العهد 25 مارس، أم السعد التي اقتربت الاشغال من الانتهاء فيها والتي تعد تحفة فنية قل نظيرها.

وصرح الأخ مولاي حمدي ولد الرشيد رئيس بلدية العيون ان هذا التتويج لم يأت صدفة، وانما ثمار المجهود الكبير الذي بذل في هذا الاتجاه، اذ تم التقدم بملف متكامل ومتميز.

مضيفا أن العيون هي المدينة الوحيدة في شمال افريقيا التي تقدمت بالترشح لهذه الجائزة، وان تتويجها هو شرف لكل أبناء مدينة العيون والمغرب عامة. مشيرا الى أن المجلس البلدي حرص على ان تضم الساحات الخضراء بالمدينة كل التجهيزات التي بإمكانها توفير أجواء الراحة والاستجمام لقاصديها. آملا أن تفوز المدينة بالمزيد من الجوائز مستقبلا بعدما تحولت الى واحدة من أجمل المدن المغربية.