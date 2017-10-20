مدير ثانوية الإمام مالك الإعدادية بخريبكة يتعرض لاعتداء

العلم: خريبكة – جبير مجاهد

بعد مرور عشرة أيام على حالة الاعتداء الذي تعرضت له مدرسة 11 يناير والذي خلف تذمرا كبيرا في صفوف العاملين بقطاع التعليم والساكنة على حد سواء.

شهدت ثانوية الإمام مالك الإعدادية صباح أمس الثلاثاء 17 اكتوبر حالة اعتداء على رئيس المؤسسة من طرف أحد الآباء الذي انهال عليه بالضرب والسب والشتم على حد قول بعض الأطر التعليمية التي حضرت الحادث، مما استدعى حضور رجال الأمن الذين قاموا باعتقال المعتدي بأمر من النيابة العامة، فيما تم نقل المعتدى عليه إلى المستشفى حيث منحت له شهادة طبية مدتها 17 يوم.

أمام هذا الحادث عبر العديد من الادارين والمدرسين عن استنكارهم الشديد لمثل هاته الأفعال التي تهين المؤسسة العمومية وتحط من كرامتها وكرامة العاملين بها.

وفي نفس السياق أصدرت الجامعة الحرة للتعليم فرع خريبكة بيانا استنكاريا تضامنيا، عبرت فيه عن تضامنها ومؤازرتها لمدير المؤسسة على إثر هذا الاعتداء، مقدمة التحية لرجال الضابطة القضائية الذين يقومون بواجبهم أحسن قيام، كما طالب المكتب النقابي بتخليق الحياة المدرسية داعيا جميع المدرسات والمدرسين إلى رص الصفوف للدفاع عن كرامة الأستاذ.