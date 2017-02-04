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مدير اعمال لمياء الزايدي محمد ناصيري يخرج عن صمته ويفضح الابتزاز الذي تعرض له بسبب الاغنية الجديدة

مدير اعمال لمياء الزايدي محمد ناصيري يخرج عن صمته ويفضح الابتزاز الذي تعرض له بسبب الاغنية الجديدة

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