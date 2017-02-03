• العلم الالكترونية: وو.م.ع

أوفدت المديرية العامة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لجنة تفتيش فتحت تحقيقا بشأن اختلاسات قام بها قابض سابق بمراكش المدينة، وذلك بشكل مشترك مع عناصر الخزينة العامة للمملكة.

وأوضحت ادارة الجمارك، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الجمعة، أنه “بمناسبة مسك وثائق حسابات نهاية 2016، تم اكتشاف تباينات بين المبالغ المالية المسجلة على مستوى حسابات الخزينة التابعة للخزينة العامة للمملكة، وتلك المسجلة بسجلات الحسابات لدى قابض الجمارك بمراكش-المدينة”، مبرزة أن عمليات الفحص الأولية التي تمت مباشرتها خلصت إلى أن الأمر قد يتعلق “باختلاسات قام بها القابض الذي كان يشغل هذا المنصب سابقا”.

وأضاف البلاغ أنه بمجرد إخبارها بالأمر، سارعت المديرية العامة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى ايفاد لجنة التفتيش المذكورة وأخبرت النيابة العامة.