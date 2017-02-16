مديرية الأمن تخرج عن صمتها بخصوص تسجيل صوتي لمقدم سابق بالناظور

• العلم الالكترونية: متابعات

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأنها تعاملت بجدية مع التسجيل الصوتي الذي تداولته منابر إعلامية، والمنسوب لعون سلطة سابق، يتهم فيه موظفي الشرطة بمدينة الناظور، وتحديدا ccيعمل بدائرة أمنية، بتعاطي واستهلاك المخدرات، معتبرة هذه التصريحات بمثابة “وشاية وتبليغ عن جرائم مفترضة”، تقتضي إجراء بحث قضائي بشأنها، للتحقق من صحتها وترتيب المسؤوليات القضائية والإدارية على ضوء نتائج هذا البحث.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها اليوم الخميس، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت إجراء الأبحاث والتحريات في موضوع هذه الاتهامات، تنفيذا لتعليمات كتابية صادرة عن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالناظور، حيث استمعت إلى المبلغ في محضر قانوني، بخصوص اتهاماته الواردة في شريط الفيديو.

كما أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن ضابط الشرطة الممتاز المنسوب إليه تلك الاتهامات، والذي تم ذكره بالاسم، قد تقدم بدوره ب في مواجهة صاحب الشريط أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالناظور، حيث تم الاستماع إليه بخصوص شكايته والادعاءات المنسوبة إليه.

وشددت مصالح الأمن الوطني على حرصها استجلاء الحقيقة كاملة في موضوع هذه الاتهامات المتبادلة، مؤكدة في المقابل على أنها ستنتظر نتائج الأبحاث المنجزة في هذه النازلة، تحت إشراف السلطات القضائية المختصة، وذلك ليتسنى لها اتخاذ المتعين قانونيا وإداريا.