في مبادرة استحسنها الجميع، نظم ثلاثة عناصر من الأمن الوطني لقاء تكوينيا لفائدة تلاميذ الثانوية التأهيلية، جابر بن حيان بحي القرية في سلا، وذلك في إطار شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني وإدارة الثانوية. وقد ضم جدول أعمال هذا اللقاء نقطتين رئيسيتين هما: 1_ السلامة الطرقية (حوادث السير أسبابها ومدونة السير الجديدة والتعديلات الطارئة وفق قانون 52/05 وقانون 116/14)، 2_ العنف المدرسي أسبابه وعواقبه.

وقد استقبل أطر وتلاميذ المؤسسة هذا النشاط الذي بلغ نسخته الخامسة بالترحيب، حيث أقبل التلاميذ والتلميذات من مختلف المستويات بانتباه على الاستفادة مما يقدمه المؤطرون. وعبر أحد أطر الثانوية، في تصريح لـ”العلم”، عن مباركة رجال التعليم ونسائه لمثل هذه المبادرات الهادفة، التي تساند نشاطهم التعليمي والبيداغوجي، اعتبارا منهم لكون الأمن شرط لا مَحِيدَ عنه من شروط التربية.