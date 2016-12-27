اعترف المدير الفني لكارديف سيتي، نيل وارنوك، استعداده للتخلي عن بعض اللاعبين في الميركاتو الشتوي، مقابل ضم أسماء جديدة قادرة على تقديم الإضافة.

ويتصدر المهاجم المغربي، مروان الشماخ، قائمة اللاعبين المرشحين للمغادرة بسبب راتبه الكبير، كما أن مدربه غير مقتنع به رغم التوقيع معه في صفقة حرة.

وظهر مروان الشماخ في مباراتين فقط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية، وقد أصبح على أعتاب “دوري نجوم قطر” حسب اعتراف مدربه نيل وارنوك.

وقال مدرب كارديف سيتي لوسائل الإعلام البريطانية “مروان الشماخ وكيران ريتشاردسون يستنزفان الرواتب، ولهذا هناك فرص كثيرة للانفصال عنهما”

وأضاف “الشماخ يستطيع كسب ثروة كبيرة في قطر أو مكان آخر. لديه عرضين مغريين.. يستحيل أن يرفض.”