مداغ.. حفل تأبيني بمناسبة الذكرى الأربعينية لوفاة شيخ الطريقة القادرية البودشيشية

• العلم الالكترونية: متابعة

نظم مساء أمس السبت 25 فبراير بمداغ – إقليم بركان، حفل تأبيني بمناسبة الذكرى الأربعينية لوفاة شيخ الطريقة القادرية البودشيشية حمزة بن العباس.

وألقيت خلال هذا الحفل، الذي حضره بالخصوص والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد محمد مهيدية وعامل إقليم بركان عبد الحق حوضي، كلمات ذكرت بمناقب الراحل الذي كرس حياته لخدمة الإسلام، ونشر تعاليمه السمحة، في تشبث راسخ بالمقدسات الوطنية والثوابت الروحية للأمة المغربية.

كما شكل هذا الحفل مناسبة لاستحضار ما كان يتحلى به الراحل من مكارم الأخلاق، ومن غزارة في العلم، وسعة في الفقه.

حضر حفل التأبين أيضا رئيس المجلس الإقليمي، ورئيس المجلس القروي لمداغ، والمندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ورئيس المجلس العلمي المحلي، ورؤساء المصالح الخارجية.

وكان الشيخ حمزة بن العباس قد توفي في 18 يناير الماضي، عن عمر يناهز 95 سنة.